Реставрация кинотеатра «Родина» в Рязани выполнена на 50%

Масштабный проект по превращению бывшего кинотеатра «Родина» в современный Дом музыки идет полным ходом. По данным на текущий момент, строительно-реставрационные работы на историческом объекте выполнены наполовину. Полноценно принять первых посетителей обновленное здание сможет уже в 2027 году, сообщает ТКР.

В настоящее время на площадке активно ведутся черновые и подготовительные работы: специалисты прокладывают новые инженерные коммуникации и выравнивают стены штукатуркой. Особое внимание подрядчик уделяет главному зрительному залу. Там уже идет монтаж потолочных конструкций и подготовка базы для установки специализированных акустических панелей, которые обеспечат идеальное звучание будущих концертов.

При этом реставраторы бережно относятся к историческому наследию здания. Уникальные аутентичные элементы, такие как оригинальный паркет и старинные перила, будут сохранены и отреставрированы. Те детали интерьера, которые были безвозвратно утрачены за долгие годы, воссоздадут вручную, опираясь на архивные чертежи и исторические образцы.

Помимо сохранения духа прошлого, здание получит и современную функциональную начинку. В будущем Доме музыки предусмотрены большая и малая сцены, профессиональная студия звукозаписи, артистические гримерки и уютное музыкальное кафе для гостей.