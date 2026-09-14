Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации, выдающаяся балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова. О кончине артистки, которая наступила 13 сентября, сообщили ТАСС в ее окружении.

Лилия Рашитовна Сабитова родилась 12 августа 1953 года в Ташкенте. Свое профессиональное становление она начала в Ташкентском хореографическом училище, которое окончила в 1971 году, а спустя год прошла стажировку в Московском хореографическом училище.

Творческий путь артистки стартовал в «Москонцерте» в 1974 году. С 1981 года она блистала на сцене в качестве солистки группы «Камерный балет». Важнейшей вехой в ее карьере стало основание в 1990 году Московского государственного театра балета Лилии Сабитовой, который в 2000 году был переименован в театр русского балета «Московия».

Артистка гастролировала в США, Китае, Аргентине, Франции, Италии, Испании, Португалии, Японии, Австралии и других странах. Помимо сценической деятельности, Лилия Сабитова была известна как талантливый педагог и хореограф-постановщик.

Высокий вклад артистки в развитие отечественной культуры был отмечен государственными наградами: в 1987 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1995 году она стала народной артисткой Российской Федерации.