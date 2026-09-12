Заслуженный артист Геннадий Спириденков упал замертво прямо на сцене

Актеру Геннадию Спириденкову стало плохо во время спектакля на сцене «Комедиантов» в Санкт-Петербурге, он ушел из жизни в больнице, рассказал с «АиФ» художественный руководитель театра Михаил Левшин.

По словам коллег заслуженного артиста России, перед выступлением он выглядел бодрым и здоровым. Однако, как только Спириденков появился на сцене, он упал. Врачам удалось реанимировать актера.

«Ничего не предвещало. Была репетиция перед спектаклем. Потом вышел на сцену, я следил по монитору. Когда он упал, у меня даже мысли не возникло, что ему плохо! Я решил, что он придумал такую мизансцену», — пояснил Левшин.

Он посчитал, что таков был замысел артиста, игравшего мужчину, на которого не обращают внимания женщины.

Утром 12 сентября коллективу сообщили о смерти Спириденкова, ему было 70 лет. По словам его дочери, у артиста произошло желудочно-кишечное кровотечение, что привело к клинической смерти прямо на сцене. В больнице у него оторвался тромб, который закупорил легочную артерию.

Спириденков родился 10 апреля 1956 года. В 1981-м он окончил ЛГИТМиК. Карьеру он начал в Ленинградском ТЮЗе и Петербургском театре миниатюр, также сотрудничал с «Петербургконцертом» и участвовал в постановках театра «Комедианты».

Актер снялся в более чем 50 кинокартинах. Наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Литейный».