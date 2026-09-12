Федорищев сообщил о последствиях атаки БПЛА на Самарскую область

Утром в субботу украинские беспилотники пытались атаковать промышленные предприятия в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Губернатор подчеркнул, что с объектов оперативно и слаженно эвакуировали людей.
«По оперативным данным, погибших нет. Один житель госпитализирован», — написал Федорищев на платформе «Макс».
Глава региона уточнил, что в результате атаки повреждения получили несколько многоквартирных домов. Для местных жителей открыли пункт временного размещения.
Также власти развернули штаб, сейчас идет сбор информации и ликвидация последствий налета дронов ВСУ.
Федорищев призвал самарцев сохранять бдительность и спокойствие и доверять только официальным источникам.