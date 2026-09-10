В Москве арестовали сотрудника массажного салона за сексуальное насилие над клиенткой

На западе столицы задержан и заключен под стражу работник массажного салона, подозреваемый в совершении преступления сексуального характера в отношении посетительницы. Уголовное дело расследует Никулинский межрайонный следственный отдел Главного следственного управления СК России по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 3 сентября 2026 года в массажном салоне, расположенном на проспекте Вернадского. Злоумышленник, воспользовавшись служебным положением, применил физическое насилие и подавил волю клиентки к сопротивлению, совершив в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 1 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Благодаря оперативной и слаженной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников правоохранительных органов фигурант был оперативно задержан. С ним уже проведены необходимые следственные действия, и официально предъявлено обвинение.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого строгую меру пресечения в виде заключения под стражу.

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