Варвара и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в Рязани в августе

В августе многофункциональный центр Рязанского перинатального центра оформил первые государственные документы для 96 малышей. Свидетельства о рождении получили 49 мальчиков и 47 девочек.

Безоговорочным лидером среди женских имен в последний месяц лета стала Варвара. На втором месте по популярности уверенно закрепилось имя Виктория.

Примечательно, что многие рязанские родители отходят от стандартных вариантов, выбирая для дочерей редкие имена. В августе свои свидетельства о рождении получили девочки с именами Элина, Кира, Дарина и Сияна. Также в регионе наблюдается трогательная тенденция возвращения к традиционным именам: в перинатальном центре были зарегистрированы новорожденные Вера, Надежда, Любовь и Валентина.

Среди мальчиков самым популярным именем августа стал Михаил, а второе место занял Роман. Родители сыновей также проявили фантазию и обратились к историческим корням, зарегистрировав такие редкие имена, как Лев, Клим, Елисей, Демид, Филипп, Илия и Макар.

Кроме того, в числе новорожденных рязанских мальчишек появились обладатели классических мужских имен Сергей и Константин.