Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков поручил подготовиться к визиту экспертов «Семейной столицы»

Олеся Чугунова
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Губернатор Павел Малков провел очередное заседание Правительства Рязанской области, в центре внимания которого оказались социально-экономическое развитие региона, реализация нацпроектов, кадровые перестановки, обновление инфраструктуры в муниципалитетах, работа общественного транспорта в областном центре и подготовка к крупным культурным событиям.

В самом начале заседания глава региона представил нового заместителя министра транспорта и автомобильных дорог. Им стал Сергей Александрович Пугачев — ветеран специальной военной операции и участник федеральной программы «Время героев».

«Стажировку Сергей Александрович проходил в Правительстве области. Я был у него наставником. Рязанская область для Сергея Александровича – родной регион. Здесь он учился, проходил службу и сейчас живёт. То есть, он погружён в региональную повестку. Впереди – ответственная работа, много задач по развитию общественного транспорта. Сергей Александрович прошел серьёзный путь. Уверен, что и здесь он справится», — отметил Павел Малков, добавив, что ключевые вопросы они уже обсудили на личной рабочей встрече перед заседанием.

Отдельное поручение от губернатора получили профильные министерства — обеспечить всестороннее сопровождение работы экспертов Всероссийского конкурса «Семейная столица России», которые посетят регион уже на следующей неделе. Павел Малков напомнил, что Рязань вошла в десятку финалистов престижного состязания, проводимого по поручению Президента В.В. Путина в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке Минтруда России, Госсовета РФ и Президентского фонда культурных инициатив. «60 российских городов боролись за выход в финал, в итоге Рязань – в десятке финалистов. При отборе учитывали демографическую ситуацию, число многодетных семей, инфраструктуру и в целом систему работы с семьями. Итоги конкурса подведут в октябре, а сейчас эксперты посещают города-финалисты, оценивают их как территорию заботы о семье, — заявил губернатор. — Дойти до финала конкурса – это уже большое достижение и хорошая оценка. Но мы, конечно, должны побороться и за победу. Тем более есть, что показать». Он также привел впечатляющую статистику: за последние три года количество многодетных семей в регионе выросло на 20%, молодых многодетных семей — на 30%, а число студенческих семей, где за год родилось уже 150 детей, увеличилось почти на треть.

Особый акцент на заседании был сделан на создании современной социальной инфраструктуры. Губернатор подчеркнул, что сегодня в области развернуты беспрецедентные объемы работ: возводятся и ремонтируются школы, детские сады, поликлиники, ФАПы, дома культуры и спортивные объекты. За пять лет в регионе построено 136 социальных объектов, десятки — капитально обновлены.

«В этом году еще 36 социальных объектов в работе. Каждый такой объект люди очень ждут, каждый очень важен, — сказал Павел Малков. — Многоуровневый контроль за ходом строительства и ремонта должен быть самый строгий, на всех этапах. И после сдачи объектов надо смотреть, как они работают, как выполняются гарантийные обязательства».

Кроме того, глава региона акцентировал необходимость качественной организации прививочной кампании против гриппа, чтобы жители успели защитить свое здоровье до начала сезонного подъема заболеваемости. Заместитель председателя Правительства — министр здравоохранения Александр Пшенников доложил, что 8 сентября в область поступила первая партия вакцины, которая уже распределяется по медучреждениям муниципалитетов. Старт профилактической кампании намечен на 10 сентября. До конца сентября завершится второй этап поставок — регион получит 100 тысяч доз, а в ходе третьего этапа, который продлится до декабря, поступит еще порядка 150 тысяч доз.

В ходе заседания также одобрен ряд законопроектов. В частности, уточнены объемы межбюджетных трансфертов муниципалитетам на ежемесячные выплаты советникам директоров по воспитанию на период 2026–2028 годов (в школах области таких специалистов насчитывается 256). Утвержден порядок субсидирования фермерских хозяйств на возмещение затрат по приобретению оборудования и скота. Комитет по инвестициям и туризму наделен новыми полномочиями — ведомство станет ответственным за формирование инфраструктуры поддержки креативных индустрий. Кроме того, отдельным документом предложено разрешить Госжилинспекции региона проводить выездные проверки управляющих компаний с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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