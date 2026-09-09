Павел Малков рассказал о 780 профильных классах в рязанских школах

В Рязанской области уже 780 профильных классов. В этом учебном году открыли более 100 новых. Ребята могут уже в школе выбрать направление, глубже изучать профильные предметы и определиться с будущей профессией.

С этого года регион присоединился к проекту «Математическая вертикаль для всей России» – уже начали работу более 40 классов. По проекту «Наука в регионы» работают 72 класса, где школьники углублённо изучают физику, математику и естественные науки.

«Активно развиваем кадетское направление. В Рязани работают 22 кадетских класса разной специализации и ещё 12 в муниципалитетах. Четыре профильных класса заработали при поддержке Следственного комитета России. В Шацком округе вместе с МВД России открыли два полицейских класса», — сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Новое направление – подготовка будущих специалистов дорожной отрасли. В школах № 49 и № 62 Рязани появились «Дорожные классы». Ещё в пяти школах начали работать агроклассы.