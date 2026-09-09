Общество

В Рязани пройдёт форум «Дни международного бизнеса» с участием восьми азиатских стран

Олеся Чугунова
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В Рязани с 23 по 25 сентября пройдет IX форум «Дни международного бизнеса». Масштабная площадка объединит экспортеров, отраслевых экспертов и предпринимателей для поиска новых партнеров и решений в сфере трансграничной торговли в условиях глобальных изменений.

В центре внимания — сессия, посвященная работе в эпоху многополярности, а также практические блоки по трансграничным платежам, логистике и адаптации товаров для азиатских рынков. Ключевым событием станет межрегиональная закупочная сессия B2B: производители смогут провести переговоры с дистрибьюторами из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китая, Туркменистана, Вьетнама, Индонезии и Малайзии. Представители Российского экспортного центра проведут консультации по господдержке экспорта.

Организаторы приглашают предпринимателей, заинтересованных в выходе на международные рынки, принять участие. Это шанс получить экспертные знания и заключить контракты. Регистрация и программа доступны на официальном сайте.

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