Фото: СУ СК России по Республике Дагестан
Новости России

Раскрыты детали убийства женщины и ее дочери в кафе в Дагестане

Никита Рязанцев
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Житель Хасавюрта, которого подозревают в убийстве бывшей жены в кафе, постоянно следил за ней после развода, пишет Mash.

По версии следствия, вечером 8 сентября мужчина открыл огонь по двух женщинам, одна из них погибла на месте, вторая умерла в больнице. Предварительно, ими оказалась экс-супруга нападавшего и их 23-летняя дочь.

«Экс-супруги вместе не жили, но муж постоянно приходил к ней на работу в кафе, ревновал и устраивал там разборки», — говорится в публикации.

По данным Mash, в семье были финансовые трудности: мужчина практически не участвовал в их решении, поэтому погибшая одна содержала пятерых детей. Она даже приняла на работу 23-летнюю дочь.

Перед убийством супруги снова поругались. Старшие родственники пытались примирить их, напоминая о детях. Но женщина решила убежать и стала звать на помощь. Первой откликнулась ее дочь, которая попыталась остановить отца. Однако мужчина сначала выстрелил в бывшую жену, а затем в девушку, добавило издание.

Как писал SHOT, мужчина требовал, чтобы женщина уволилась и занималась воспитанием их пятерых несовершеннолетних детей. 

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