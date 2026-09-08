Внучка экс-мэра Самары пыталась скрыть убийство с помощью ИИ

Екатерина Тархова, внучка бывшего мэра Самары, расправилась с бабушкой и дедушкой и пыталась замести следы преступления с помощью искусственного интеллекта, сообщил RT со ссылкой на источник в суде.

По его словам, девушка обратилась за помощью к специалисту, чтобы использовать нейросети для имитации их голосов. Тархова привлекла Виктора Беланова, который представился «куратором креативных нейросетей».

«На заседании Беланов пояснил, что помог Екатерине сгенерировать с помощью ИИ поздравления и аудиосообщения о проблемах со здоровьем от якобы Виктора Тархова и его супруги», — говорится в статье.

В начале 2025 года бывший мэр Самары и его жена перестали выходить на связь и исчезли. Позже были найдены их останки. Выяснилось, что Тархова убила и расчленила близких. Она полностью признала вину.

Сообщалось, что девушка планировала заработать 145 миллионов рублей на реализации имущества бабушки и дедушки. В ее планы входило продать особняки в Московской области, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиль.