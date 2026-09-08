На Урале ребенок умер после укуса клеща в парке

Суд взыскал компенсацию с парка «Оленьи ручьи» в Свердловской области после смерти мальчика из Среднеуральска из-за укуса клеща, пишет E1.RU.

В мае 2024 года ребенок отдыхал там вместе с матерью и знакомыми. Во время прогулки его в голову укусил клещ. Родители немедленно обратились в больницу, где специалисты удалили насекомое и ввели мальчику вакцину, но это не помогло.

«Через две недели у мальчика поднялась температура. Сначала ребенка госпитализировали в горбольницу № 40, а затем перевели в областную больницу № 1. В июне мальчик скончался», — говорится в статье.

Год спустя семья подала иск в Верхнепышминский городской суд против администрации парка. Они потребовали компенсацию морального вреда.

Суд частично удовлетворил иск. Парк «Оленьи ручьи» обязан выплатить родителям мальчика два миллиона рублей: по миллиону матери и отцу.