Военный эксперт назвал точки запуска и типы дронов, атаковавших Сочи и Сириус

В ночь на 4 сентября Сочи и федеральная территория «Сириус» подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. К счастью, инцидент обошелся без человеческих жертв, однако повреждено остекление нескольких жилых домов, а также зафиксировано возгорание на нефтебазе в Краснодарском крае. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru рассказал, откуда могли быть запущены БПЛА и какие типы аппаратов применялись.

По словам эксперта, места пуска беспилотников напрямую связаны с их техническими характеристиками и логистическими возможностями Вооруженных сил Украины. Анатолий Матвийчук отметил, что удар мог быть нанесен с различных точек южного направления.

«Из Одессы могли атаковать, с Херсона или Запорожья. Беспилотники запустили с любой территории Украины в южном направлении», — пояснил военный эксперт.

Для ударов на столь значительное расстояние (более 500 километров) применяются специально модернизированные беспилотники большой дальности. По информации эксперта, их производство налажено при активной поддержке западных партнеров Киева.

«Это дальнобойные беспилотники типа «Лютый» и другие модифицированные аппараты, доставленные, в том числе, из Великобритании. Кстати, поставки дронов на Украину начались и из Германии», — уточнил Анатолий Матвийчук.

Министерство обороны Российской Федерации ранее сообщило, что прошедшая ночь стала одной из самых интенсивных по количеству отраженных воздушных угроз. В период с 20:00 мск 3 сентября до 8:00 мск 4 сентября дежурными силами ПВО над территорией России были перехвачены и уничтожены 490 беспилотных летательных аппаратов.