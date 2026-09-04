Freepik AI
Новости России

Военный эксперт назвал точки запуска и типы дронов, атаковавших Сочи и Сириус

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В ночь на 4 сентября Сочи и федеральная территория «Сириус» подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. К счастью, инцидент обошелся без человеческих жертв, однако повреждено остекление нескольких жилых домов, а также зафиксировано возгорание на нефтебазе в Краснодарском крае. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru рассказал, откуда могли быть запущены БПЛА и какие типы аппаратов применялись.

По словам эксперта, места пуска беспилотников напрямую связаны с их техническими характеристиками и логистическими возможностями Вооруженных сил Украины. Анатолий Матвийчук отметил, что удар мог быть нанесен с различных точек южного направления.

«Из Одессы могли атаковать, с Херсона или Запорожья. Беспилотники запустили с любой территории Украины в южном направлении», — пояснил военный эксперт.

Для ударов на столь значительное расстояние (более 500 километров) применяются специально модернизированные беспилотники большой дальности. По информации эксперта, их производство налажено при активной поддержке западных партнеров Киева.

«Это дальнобойные беспилотники типа «Лютый» и другие модифицированные аппараты, доставленные, в том числе, из Великобритании. Кстати, поставки дронов на Украину начались и из Германии», — уточнил Анатолий Матвийчук.

Министерство обороны Российской Федерации ранее сообщило, что прошедшая ночь стала одной из самых интенсивных по количеству отраженных воздушных угроз. В период с 20:00 мск 3 сентября до 8:00 мск 4 сентября дежурными силами ПВО над территорией России были перехвачены и уничтожены 490 беспилотных летательных аппаратов.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В центре Рязани 4 сентября произошло аварийное отключение света
Следующая статья
Очевидцы раскрыли детали конфликта с вооруженной женщиной на АЗС на Урале

Популярные материалы

Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт...
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Под Волгоградом нашли мертвой школьницу, пропавшую 1 сентября

Школьницу из Алексеевского района Волгоградской области, пропавшую 1 сентября,...
Происшествия

Громкий хлопок услышали жители Рязани 3 сентября

Официальная информация на данный момент не поступала. 
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые стоят на пороге больших денег в сентябре

Первый осенний месяц создаст идеальные условия для смены работы, карьерного роста и монетизации идей, которые давно «пылились на полке».
Темы
Происшествия

Пять беспилотников сбили над Рязанской областью днем 4 сентября

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Рязанской областью в дневное время 4 сентября.
Интересное

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков зодиака

В суббота, 5 сентября, звезды рекомендуют довериться интуиции, навести порядок в делах и не бояться принимать важные решения в личной жизни.
Общество

Павел Малков анонсировал масштабное обновление улицы Есенина

В ходе инспекции губернатор также посетил территорию Дворца Первых. Главным событием минувших выходных стал долгожданный запуск фонтана, который не функционировал почти 40 лет.
Политика

Депутат Госдумы рассказал, кто мог атаковать здание СБУ в центре Киева

Член комитета по обороне Андрей Колесник выдвинул две основные версии произошедшего: от показательного возмездия со стороны российских специалистов до обострения внутреннего конфликта между украинскими спецслужбами.
Спорт

«Гермес» и «Витязь» сразятся за Кубок Рязанской области по футболу 6 сентября

Уже в предстоящие выходные болельщики узнают имя нового обладателя Кубка региона. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 6 сентября, на стадионе «Рязань-Арена».
Экология, природа, животные

В пруду «Серая шейка» в Рязани массово гибнет рыба

В Рязани началась проверка информации о массовой гибели рыбы в пруду «Серая шейка». Поводом для вмешательства профильных служб стали публикации в социальных сетях, в которых горожане сообщили о мертвой рыбе на поверхности водоема.
Власть и политика

Борис Ясинский обсудил на личном приеме вопросы ЖКХ и благоустройства

Основной темой встречи стали насущные проблемы горожан, среди которых лидировали вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и комплексного благоустройства городских территорий.
Общество

Власти Рязани объяснили, когда начнется разбор подъездов дома на улице Новоселова, пострадавших от БПЛА

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию вокруг многоквартирного дома № 42 по улице Новоселова, который получил повреждения в результате атаки беспилотника 15 мая.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье