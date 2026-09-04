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Новости России

Очевидцы раскрыли детали конфликта с вооруженной женщиной на АЗС на Урале

Никита Рязанцев
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Женщина, которую заметили с пистолетом в руках на одной из автозаправок на въезде в Среднеуральск, угрожала другим водителям, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев.

Резонансный инцидент произошел в пятницу. Ранее сообщалось, что автомобилистка пыталась регулировать потоки машин, выстроившихся в очередь. Это вызвало сильное беспокойство у окружающих. Вскоре на место событий прибыли стражи порядка.

«Сначала направила пистолет на молодого человека и как увидела, что ее снимают, начала угрожать, что будет стрелять по колесам», — рассказала очевидец.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых позднее уточнил, что женщину доставляют в отдел полиции для разбирательства.

Полковник добавил, что предмет, который она держала в рука, с высокой долей вероятности был пневматическим пистолетом, а не боевым оружием.

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