В крупной аварии в Воронежской области погибли многодетные родители

Жертвами крупного ДТП на втором километре дороги Лушниковка — Таловая в Воронежской области стали многодетные родители, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Авария произошла в воскресенье около 1:30. По предварительной версии, 33-летняя водитель Lada Largus потеряла управление, съехала с дороги и врезалась в дерево. В результата погибли автомобилистка и ее 35-летний пассажир. По данным издания, они были супругами и жили в одном из сел Бобровского района.

«В их семье осталось четверо детей», — рассказали соседи погибших.

Сейчас односельчане собирают помощь для сирот.

По факту ДТП проводится проверка. Аварию могло спровоцировать дикое животное, выбежавшее из леса на дорогу.