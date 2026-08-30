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Новости России

«Полковник-миллиардер» Захарченко встретил 48-летие в ШИЗО

Никита Рязанцев
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Осужденный за получение огромных взяток бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко встретил 48-летие в ШИЗО, выяснил Mash.

Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии №49 в Печоре. Причиной попадания в штрафной изолятор стало нарушение заключенным распорядка дня.

«(Захарченко. — Прим. ред.) не уложился в тайминг — в 22:00 его не было в постели, за нарушение режима положено заточение в ШИЗО. Отмечать праздник пришлось в одиночестве», — говорится в публикации.

По словам адвоката, за год у Дмитрия уже четыре дисциплинарных наказания и сейчас на рассмотрении два.

Бывший полковник отбывает наказание уже почти 10 лет. В 2016 году в квартирах, связанных с ним, обнаружили более нескольких кубометров наличных средств на сумму около 9 миллиардов рублей.

Позднее у Захарченко нашли еще два тайника с деньгами и коллекцией дорогостоящих часов. В 2023-м имущество общей стоимостью около 50 миллионов рублей у него изъяли в пользу государства.

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