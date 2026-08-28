Мощный взрыв в Киевской области выбросил в небо огненный гриб

В Киевской области зафиксирован инцидент, сопровождавшийся мощным взрывом и последующей детонацией. По предварительным данным, произошедшее стало следствием атаки. Информация о случившемся распространяется в местных социальных сетях.

Как пишет Shot, местные жители описывают произошедшее как ослепительно яркую вспышку, за которой последовал визуальный эффект, похожий на «дождь из искр». Вскоре после этого в небе над местом инцидента образовалось характерное грибовидное облако. Зарево от возникшего пожара и густой черный столб дыма, по сообщениям наблюдателей, видны за несколько километров и просматриваются из различных районов Киева.

Как сообщает канал «База», пожар предположительно произошел в районе Житомирского шоссе. Источники указывают на высокую вероятность того, что удар пришелся по району складских помещений или объектам военной инфраструктуры, однако точные координаты на данный момент не подтверждены.

По сообщениям жителей, это уже вторые сутки, как по территории Киевской области наносятся удары с использованием БПЛА типа «Герань» и других средств поражения.