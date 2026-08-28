Павел Малков назвал фестиваль BRICS Skate Cup самым масштабным в истории Рязанской области

Рязань стала центром притяжения для любителей экшн-спорта со всего мира. В регионе стартовал Международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS Skate Cup 2026, который впервые проводится на территории области с таким размахом. Мероприятие реализуется при поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, Федерации скейтбординга и роллер-спорта России, а также Правительства Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, посетив ключевые площадки фестиваля, подчеркнул историческую значимость события для региона.

«Это огромное счастье видеть, как все локации, которые мы создаем и восстанавливаем, на глазах наполняются жизнью. В регионе такого масштаба мероприятие проходит первый раз. Для нас провести его – большая честь и серьезный новый опыт. 30 стран, 500 участников. Ролики, скейты, самокаты. Несколько площадок, на каждой кипит жизнь. Это просто потрясающе! Везде шикарная энергетика!», – отметил глава региона.

Площадки фестиваля осмотрели не только губернатор Павел Малков и вице-губернатор Артем Бранов, но и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она высоко оценила социальную значимость проекта: «Это молодой вид спорта. Важно вовлекать в него молодых ребят, подростков, чтобы они участвовали в позитивных мероприятиях».

Спортивная программа фестиваля уже стартовала. 28 августа в Рязанском дворце «Первых» прошли Всероссийские соревнования по роллер-спорту. Спортсмены из 13 регионов России соревновались в дисциплине «фристайл-слалом», демонстрируя виртуозное выполнение технических элементов между конусами под музыку. Параллельно на Мюнстерской площади развернулись международные соревнования по скейтбордингу.

Помимо спортивных состязаний, фестиваль предлагает насыщенную культурную программу: работают тематические выставки, проходят презентации книг и экспертные дискуссии о развитии уличной культуры.

Организаторы приготовили сюрприз и для любителей активного отдыха. В рамках фестиваля состоится масштабная роллер-прогулка по рязанскому Лесопарку. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 2 км на роликах, скейтбордах и самокатах (без электротяги). Все финишировавшие получат памятные медали.

Регистрация на заезд откроется 28 августа в 19:00, а сам старт массового мероприятия намечен на 20:30.

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