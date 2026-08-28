Прощание с профессором РГУ Валентиной Беляевой пройдет 29 августа

Прощание с доктором педагогических наук, Почетным профессором РГУ имени С.А. Есенина Валентиной Александровной Беляевой, ушедшей из жизни 27 августа 2026 года, состоится в субботу, 29 августа.

Церемония прощания с легендарным педагогом назначена на 10:20. Она пройдет во внутреннем дворе главного корпуса университета (ул. Свободы, 46), у стен Храма Покрова Пресвятой Богородицы и Святой мученицы Татианы. Сразу после этого, в 11:00, в Николо-Ямском храме состоится чин отпевания.

Более 50 лет Валентина Беляева посвятила бескорыстному служению своему призванию, воспитывая студенческую молодежь на прочных духовно-нравственных основах отечественной культуры. Три десятилетия она бессменно возглавляла кафедру педагогики РГУ, а также руководила Центрами православной педагогической, духовно-нравственной культуры и воспитания.

Именно благодаря ее инициативе и непосредственному участию в структуре университета появились отделение теологии и магистерская программа «Педагогика высшей школы». Важной вехой в ее деятельности стали международные «Покровские образовательные чтения», которые на протяжении 20 лет служили важной площадкой для академического диалога ученых из России, Беларуси, Литвы, Украины и Эстонии.

Научный багаж профессора Беляевой включает свыше 300 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. За годы карьеры она воспитала более 40 кандидатов и докторов наук. Особого уважения заслуживает ее социальная миссия: в 2004 году при ее участии была разработана и внедрена уникальная система дистанционного обучения «Основам православного вероучения» для лиц, находящихся в местах лишения свободы.

Многие годы Валентина Беляева была неотъемлемой частью Ученого и Диссертационного советов университета, оставаясь чутким и мудрым наставником для поколений студентов и коллег.