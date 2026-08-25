В рязанском Лесопарке 29 августа ограничат доступ к велодорожке и спорткомплексу «Под мостом»

Администрация Лесопарка в Рязани предупредила жителей города о временном закрытии части инфраструктуры. 29 августа доступ к популярным зонам отдыха будет ограничен в связи с проведением спортивных и культурных событий в честь Дня города.

Изменения коснутся двух объектов. Велосипедная дорожка будет полностью перекрыта для движения в период с 11:00 до 20:00. Причиной ограничения станет проведение фестиваля «Пульс города», который потребует организации безопасного пространства для участников и гостей.

Центр уличных видов спорта (ЦУС) «Под мостом» закроет свои двери для свободного посещения начиная с 16:00. Это связано с подготовкой и проведением вечера боев в рамках «АРТА-турнира №14».

В администрации парка рекомендуют жителям и гостям Рязани заранее планировать свои маршруты и досуг на этот день, чтобы избежать неудобств.

С полной афишей мероприятий в честь Дня города можно ознакомиться здесь: https://7info.ru/ryazan/ryazan-culture/mezhdunarodnyj-sport-gastrofestival-i-bitva-931-polnyj-gid-po-dnyu-goroda-ryazani-2026/