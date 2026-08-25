Изображение от teksomolika на Freepik
Общество

В рязанском Лесопарке 29 августа ограничат доступ к велодорожке и спорткомплексу «Под мостом»

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Администрация Лесопарка в Рязани предупредила жителей города о временном закрытии части инфраструктуры. 29 августа доступ к популярным зонам отдыха будет ограничен в связи с проведением спортивных и культурных событий в честь Дня города.

Изменения коснутся двух объектов. Велосипедная дорожка будет полностью перекрыта для движения в период с 11:00 до 20:00. Причиной ограничения станет проведение фестиваля «Пульс города», который потребует организации безопасного пространства для участников и гостей.

  • Центр уличных видов спорта (ЦУС) «Под мостом» закроет свои двери для свободного посещения начиная с 16:00. Это связано с подготовкой и проведением вечера боев в рамках «АРТА-турнира №14».

В администрации парка рекомендуют жителям и гостям Рязани заранее планировать свои маршруты и досуг на этот день, чтобы избежать неудобств.

С полной афишей мероприятий в честь Дня города можно ознакомиться здесь: https://7info.ru/ryazan/ryazan-culture/mezhdunarodnyj-sport-gastrofestival-i-bitva-931-polnyj-gid-po-dnyu-goroda-ryazani-2026/

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
SHAMAN поделился принципами воспитания дочери и планами на День знаний
Следующая статья
При пожаре на Амурском ГХК погибли 3 человека, 146 получили травмы

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали склад Ozon в Оренбурге

Несколько БПЛА были уничтожены над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. В результате падения обломков начался пожар на складе компании Ozon, из здания эвакуированы 300 сотрудников.
Общество

Названы шесть рязанских школ с низкими образовательными результатами

Для отстающих образовательных учреждений выбрали кураторов.
Новости России

Полковник раскрыл, откуда дроны ВСУ атаковали Ozon в Махачкале и объяснил смену тактики противника

В Кумторкалинском районе Махачкалы в результате падения обломков БПЛА на территории склада начался крупный пожар.
Новости кино и ТВ

Скончался актер сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Валерий Степанов

Артист ушел из жизни внезапно, а его коллегам теперь предстоит в экстренном порядке собирать средства на похороны, так как у покойного не осталось близких родственников.
Происшествия

Два человека погибли при опрокидывании «Шевроле Нива» в Касимовском округе

В результате съезда автомобиля в кювет и последующего опрокидывания погибли два человека. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Темы
Интересное

Гороскоп на среду, 26 августа, для всех знаков зодиака

Звёзды советуют быть внимательными к своему внутреннему состоянию, не поддаваться на провокации и находить баланс между работой и личной жизнью.
Общество

В Рязани усилят рейды у ТЦ «Ёж», «Малина» и на Почтовой

Глава администрации Рязани Борис Ясинский отчитался о результатах работы комиссии по делам несовершеннолетних за первое полугодие 2026 года. Мэр отметил положительную динамику в социальной работе с семьями.
Новости России

При пожаре на Амурском ГХК погибли 3 человека, 146 получили травмы

Среди погибших двое граждан КНР и один гражданин России, все они являлись сотрудниками подрядных организаций. Из числа пострадавших 24 человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения города Свободный.
Новости России

SHAMAN поделился принципами воспитания дочери и планами на День знаний

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своем подходе к воспитанию дочери и поделился планами на предстоящий учебный год.
Общество

Павел Малков перенес прямой эфир с жителями региона на 27 августа

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об изменении графика своего прямого эфира с жителями региона. Новая дата онлайн-встречи назначена на четверг, 27 августа.
Власть и политика

Павел Малков и Андрей Макаров оценили обновление социальной инфраструктуры в Александро-Невском округе

Первым пунктом инспекции стал районный Дворец культуры, где в мае текущего года завершился масштабный капитальный ремонт, реализованный при федеральной поддержке.
Экология, природа, животные

Павел Малков призвал рязанцев и бизнес присоединиться к масштабному озеленению региона

На заседании регионального Правительства 25 августа губернатор Рязанской области...
Общество

Семьи Рязанской области могут получить до 18 тысяч рублей в месяц на компенсацию аренды жилья

Инициатива уже помогла улучшить жилищные условия около 90 семей с начала 2026 года.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье