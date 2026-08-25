Павел Малков призвал рязанцев и бизнес присоединиться к масштабному озеленению региона

На заседании регионального Правительства 25 августа губернатор Рязанской области Павел Малков обсудил предстоящий осенний этап проекта по масштабному озеленению региона. Глава области подчеркнул, что инициатива, запущенная два года назад, уже обретает самостоятельную динамику, формируя новую культуру благоустройства в городах и селах.

По словам Павла Малкова, жители региона активно интересуются планами властей и сами предлагают локации для высадки деревьев в социальных сетях. В связи с этим губернатор поручил главам всех муниципальных образований разработать и опубликовать детальные планы озеленения, а также максимально вовлечь в процесс граждан, коммерческие структуры и бюджетные учреждения.

«Надо максимально вовлекать в этот проект людей, бизнес, учреждения всех сфер. Каждый должен принять участие, высадить хотя бы какое-то количество деревьев и кустарников. У каждого объекта должно быть все благоустроено, красиво и чисто. Я сам традиционно приму участие, куплю в местном питомнике несколько деревьев и посажу. Приятно смотреть на улицы, где мы прошлый год сажали деревья, они преображаются», — заявил Павел Малков.

Глава администрации Рязани Борис Ясинский представил конкретные цифры по обновлению зеленого фонда города этой осенью. В Центральном парке культуры и отдыха будет высажено более 800 древовидных кустарников, цветущих в разное время (в дополнение к 500 растениям, посаженным весной). На Лыбедском бульваре планируется посадка свыше 300 саженцев лиственных и хвойных деревьев, а также более 2,5 тысячи кустарников. На Черезовских прудах появится более 2 тысяч новых растений. Обновление ждет Воскресенский сквер, площадь Мичурина и улицу Есенина.

Также в городе продолжатся работы по замене старых, аварийных деревьев и не прижившихся саженцев прошлых лет. Отдельное и строгое поручение губернатор коснулся культуры проведения работ. Павел Малков обратил внимание на многочисленные жалобы жителей в социальных сетях на то, что после опиловки деревьев остатки веток и растительности месяцами не вывозятся с улиц.