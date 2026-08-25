В Рязани водитель квадроцикла без прав предстанет перед судом за гибель пассажирки

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела о смертельном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем осенью 2025 года. Перед судом предстанет 32-летний местный житель, обвиняемый в нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как установило следствие, трагедия разыгралась вечером 11 октября 2025 года в селе Алеканово Рязанского района. Мужчина, не имеющий водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль технически исправного квадроцикла. Во время движения по дороге общего пользования с пассажиром он не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части на прилегающую территорию и совершил столкновение с деревом.

В результате удара 43-летняя женщина, находившаяся в качестве пассажира, получила тяжелые телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась.

Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по региону собрана достаточная доказательственная база. Действия обвиняемого квалифицированы по п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством, и повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.