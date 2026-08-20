Полиция Сараевского района задержала женщину, похитившую деньги с карты умершего пенсионера

В дежурную часть МО МВД России «Сараевский» поступило заявление от представителя кредитного учреждения. Банковские специалисты обнаружили, что заем в размере 100 тысяч рублей, оформленный полгода назад, остается непогашенным, а денежные средства были сняты с кредитной карты клиента, который к тому моменту уже скончался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что доступ к вещам покойного имел ограниченный круг лиц. Подозрение пало на 58-летнюю сожительницу умершего 57-летнего мужчины. Женщину задержали и доставили в отдел для дачи показаний.

Как выяснилось, сразу после смерти гражданского супруга злоумышленница решила воспользоваться его кредиткой. Она полагала, что банк еще не получил информацию о смерти владельца, и обналичила всю сумму. Женщина рассчитывала, что обязательства по кредиту перейдут к нелюбимым родственникам-наследникам, а ей удастся избежать наказания. Однако полицейские пресекли противоправную схему.

Следственным отделением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы.