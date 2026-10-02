Павел Малков рассказал о планах создания современного микрорайона у нового здания рязанского УФНС

Губернатор Павел Малков сообщил об этом в ходе открытия нового административного здания Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области, которое начало работу на Московском шоссе в Рязани.

В торжественной церемонии приняли участие руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова, председатель Общественного совета при ФНС России Станислав Прокофьев, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, руководитель УФНС России по Рязанской области Альберт Новиков.

Губернатор Павел Малков поблагодарил руководство Федеральной налоговой службы за внимание к региону и поддержку в решении вопросов развития рязанского подразделения ФНС. Глава региона отметил:

«Четыре года назад на этом месте был заложен символический камень в знак начала строительства. Проект успешно реализован, и сегодня здесь построен и открывается современный, комфортабельный офис налоговой службы. Есть большие планы по развитию этой территории. Все они будут реализовываться. Поэтому здание налоговой службы станет центром притяжения для создания здесь целого современного микрорайона с жилыми домами, социальной инфраструктурой, благоустроенными зонами для прогулок и отдыха, занятий спортом».

Губернатор также подчеркнул, что в регионе сейчас проходит месячник по озеленению муниципалитетов. Рязанская налоговая служба одной из первых принимает участие в этой акции. Павел Малков выразил надежду, что дубовая аллея, которую высадят рядом со зданием, будет долгие десятилетия радовать сотрудников и создавать уютную атмосферу.

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров подчеркнул, что в новом административном здании УФНС России по Рязанской области создана современная инфраструктура для работы службы. Налогоплательщикам здесь доступен целый комплекс услуг, в том числе будет осуществляться личный прием граждан с индивидуальным разбором сложных ситуаций заявителей.

«В обновленном управлении будут не просто работать наши сотрудники. Сюда, прежде всего, будут приходить граждане – получать услуги, разбирать сложные ситуации. Здесь будет полностью обеспечена реализация услуг налогоплательщикам. И я абсолютно уверен, что наши коллеги сделают это достойно», – сказал Даниил Егоров.

Председатель Общественного совета при ФНС России Станислав Прокофьев поздравил всех с открытием рязанского подразделения, акцентировав внимание на динамичном развитии Федеральной налоговой службы, ее высокотехнологичных современных сервисах. «Мы как Общественный совет регулярно посещаем подразделения ФНС, общаемся с людьми, которые обратились в налоговую службу со своими вопросами. Конечно, самое ценное – это то, что граждане оперативно получают ответы квалифицированных специалистов в комфортных условиях».

Почетные гости церемонии торжественно перерезали ленту перед входом в новое семиэтажное здание, после чего осмотрели операционный зал на 22 окна приема на первом этаже УФНС России по Рязанской области. В честь открытия подразделения участники церемонии высадили аллею дубов.

Новое здание налоговой службы позволило разместить на площади 13,5 тысяч кв. метров более 500 сотрудников. В нем созданы все условия для эффективной деятельности, в том числе для обслуживания рязанцев с ограниченными возможностями здоровья.