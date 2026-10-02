Мост на трассе Р-22 в Рязанской области станет четырехполосным после ремонта

Первый этап капитального ремонта моста через ручей на 242-м километре трассы Р-22 «Каспий» завершили в Пронском районе Рязанской области. С 2 октября движение транспорта перевели на левую полосу в направлении Тамбова. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Поволжуправтодор.

Активная фаза ремонта искусственного сооружения началась весной 2026 года. Сейчас готовность объекта оценивается в 40%.

На левом путепроводе подрядчик установил опоры и смонтировал балки пролетного строения. Специалисты оборудовали систему водоотвода, барьерные и перильные ограждения.

После завершения капитального ремонта мост и автоподходы к нему станут четырехполосными. Это позволит увеличить пропускную способность участка и повысить безопасность движения.

Полностью закончить ремонт планируют до 1 сентября 2027 года.