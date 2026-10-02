В Рязанской области вновь готовят рост тарифов за ЖКУ

В Рязанской области предложили установить индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года на уровне 14,2%. Предложение региональная энергетическая комиссия направила в Федеральную антимонопольную службу России. Соответствующая информация появилась на сайте газеты «Рязанские ведомости».

«В ФАС России направлено предложение об индексе изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Рязанской области с 1 июля 2027 года. Предложенный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Рязанской области с 1 июля 2027 года – 14,2%», — говорится в сообщении.

Очередное повышение тарифов в Рязанской области уже произошло 1 октября 2026 года. Изменения коснулись платы за коммунальные услуги в Рязани и других населенных пунктах региона.

После утверждения индекса будут определены конкретные изменения тарифов на отдельные коммунальные услуги.