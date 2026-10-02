Актер Иван Охлобыстин едва не погиб во время поездки в ДНР. По словам его друга, режиссера Олега Фомина, снаряд попал в гостиничный номер артиста вскоре после того, как Охлобыстин вместе с семьей покинул здание.

Охлобыстин находился в ДНР вместе с супругой и зятем. Все они проживали в одном гостиничном номере.

«Иван Охлобыстин, мой близкий товарищ, поехал [в ДНР], они жили с супругой и с зятем в одном номере. Когда они из номера выехали, туда прилетело», — рассказал режиссер.

Как утверждает Фомин, удар произошел практически сразу после отъезда актера и его близких.

Подробности о последствиях произошедшего для гостиницы и других возможных пострадавших не уточняются.