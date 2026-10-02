Полковник объяснил, как повреждение моста в Киеве может повлиять на ВСУ

Повреждение моста через Днепр в Киеве может осложнить поставки топлива, боеприпасов и военной техники для ВСУ. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя сообщения Минобороны России об ударе по объекту.

По словам эксперта, через Южный мост проходят автомобильные и железнодорожные пути. По железной дороге, как утверждает Литовкин, к линии боевого соприкосновения доставляют военную технику, боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

«Через Южный мост проходят и автомобильные, и железнодорожные пути. По железной дороге на линии соприкосновения идут эшелоны, которые везут ВСУ боевую технику, припасы, горюче-смазочные материалы», — заявил он.

Литовкин считает, что повреждение путепровода может затруднить перемещение тяжелой техники и железнодорожных составов. Он связал ситуацию вокруг моста с действиями российских сил против объектов снабжения на Черном море.

«Повреждение Южного моста — не один элемент, он вписывается в систему того, что мы отрезаем Украину от поставок на Черном море», — сказал полковник в отставке.

Эксперт упомянул удары по судам с военными грузами и портовой инфраструктуре Одесской, Николаевской и Очаковской областей. По его оценке, такие действия могут создать дополнительные сложности для снабжения украинских войск.