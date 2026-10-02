Минобороны сообщило об ударах по объектам на Украине

Минобороны России сообщило об ударах по объектам портовой и энергетической инфраструктуры Украины, а также по судну в Черном море. По данным ведомства, атаки проводились беспилотниками ночью 2 октября.

В Киеве, как утверждает Минобороны, поражен автожелезнодорожный мост через Днепр. Это Южный мост. В ведомстве заявили, что объект используется для переброски войск и военных грузов в интересах группировок ВСУ на Донбассе.

В Киевской области под удар попала электроподстанция «Киевская» в Наливайковке. По данным российского военного ведомства, она обеспечивает переток и распределение электроэнергии для объектов военно-промышленного комплекса Киева и области.

Еще один объект поражен в Одесской области. Речь идет о производственно-промышленном комплексе в порту Измаил, который использовался для приема, хранения и транспортировки военных грузов и топлива.

Кроме того, российское Минобороны заявило о поражении сухогруза в акватории Черного моря. Оно направлялось в порт Одесса с военным имуществом и грузами двойного назначения для ВСУ.