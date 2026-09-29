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Политика

Депутат Колесник объяснил, почему Зеленский врёт о мобилизации в России

Алексей Самохин
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале дополнительной мобилизации в России. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал эти сведения недостоверными и заявил NEWS.ru, что в РФ дополнительный призыв не планируется.

По словам депутата, численность Вооруженных сил России действительно увеличивается. Он связал это с расширением штатного состава армии, набором военнослужащих по контракту и подготовкой кадров.

«На данный момент увеличился штатный состав Вооруженных сил РФ, и об этом давно говорилось. У нас пять военных училищ плюс идет дополнительный набор через контракты, офицерские кадры и прапорщиков», — сказал Колесник.

При этом депутат отверг утверждение о подготовке дополнительной мобилизации. Его заявление совпадает с ранее звучавшими заявлениями российских официальных лиц об отсутствии планов по проведению новой волны призыва. В частности, 18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов призвать 300 тысяч человек до конца 2026 года нет.

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Зеленский 28 сентября заявил, что Россия якобы уже приступила к дополнительной мобилизации и увеличивает набор военнослужащих различными способами. Президент Украины ссылался в том числе на данные украинской разведки.

При этом украинская сторона ранее неоднократно заявляла о подготовке новой волны мобилизации в России. В августе на сайте президента Украины были опубликованы выводы украинских разведслужб о возможном наборе сотен тысяч человек в 2026–2027 годах. Эти сведения российские власти публично отвергали.

Колесник считает, что заявления Зеленского о российской мобилизации связаны с необходимостью привлечь дополнительное внимание западных стран и получить поддержку. 

«Никакой дополнительной мобилизации в России не планируется. Зеленский поднял этот вопрос для того, чтобы немножко взбодрить Запад и развести их на деньги, потому что ему все меньше и меньше их выделяют. Он следует достаточно странной логике, но ему нужно хотя бы как-то привлечь к себе внимание западных спонсоров, поэтому он хватается за любую возможность», — сказал Колесник.

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