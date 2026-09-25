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Политика

Хинштейн уехал на реабилитацию после аварии

Алексей Самохин
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Губернатор Курской области Александр Хинштейн уехал на завершающий этап реабилитации после автоаварии в январе. Врачи обещают, что после лечения он сможет ходить без трости.

О поездке на реабилитацию Хинштейн рассказал в своём Telegram-канале. По его словам, отправиться на процедуры настояли врачи — нужно закрыть курс лечения и восстановиться полностью. Об этом сообщает «Газета.ру».

Авария случилась 22 января, когда губернатор ехал по работе в один из районов области. Хинштейна госпитализировали и прооперировали: врачи диагностировали перелом бедренной кости и трёх рёбер. После операции он проходил лечение дома — под медицинский стационар специально оборудовали одну из комнат.

Восстановление растянулось на несколько месяцев. Сейчас губернатор передвигается с тростью, но, как рассказывают врачи, после нынешнего этапа реабилитации необходимость в ней должна отпасть.

Сам Хинштейн подчеркнул, что решение поехать на процедуры принял по рекомендации врачей, чтобы довести лечение до конца. Дата возвращения к работе в обычном режиме пока не называется.

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