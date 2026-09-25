Две пенсии: кому в России положены сразу две выплаты

Конституционный суд разрешил вдовам военнослужащих, умерших от последствий военных травм, получать одновременно две пенсии. Ранее такую возможность связывали только со смертью бойца непосредственно во время службы. Об этом пишет «Парламентская газета».

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба Марианны Ларькиной. Ее супруг служил во внутренних войсках МВД, а в 2004 году получил инвалидность I группы из-за военной травмы. После увольнения по состоянию здоровья мужчина скончался спустя месяц.

В 2017 году Ларькиной назначили две выплаты: досрочную страховую пенсию по старости и пенсию по потере кормильца от МВД. Через четыре года вторую пенсию прекратили. Позже ее восстановили, но только после прекращения страховой выплаты.

Суды ссылались на формулировку закона, где речь идет о «погибших» военнослужащих. В итоге смерть после увольнения не приравнивалась к гибели во время службы.

Конституционный суд с таким подходом не согласился. Как пояснили судьи, решающим фактором должна быть причинная связь между военной травмой и смертью человека. Если военнослужащий умер от последствий ранения или заболевания, полученного при исполнении обязанностей, семья должна иметь те же социальные права, что и семья погибшего непосредственно на службе.

Право на две пенсии предусмотрено и для других категорий россиян. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и космонавты.

Две выплаты могут получать люди, ставшие инвалидами из-за военной травмы. Это правило распространяется и на добровольцев, получивших инвалидность из-за ранения или заболевания во время службы по контракту.

На пенсию по потере кормильца одновременно с другой пенсией могут рассчитывать родители и вдовы погибших военнослужащих и добровольцев. Такое же право предусмотрено для некоторых нетрудоспособных членов семей граждан, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Военнослужащие после увольнения могут получать пенсию за выслугу лет и страховую пенсию по старости, если успели накопить необходимый гражданский стаж.

Как сообщила «Парламентская газета», перечень таких категорий может расшириться. Минтруд вынес на общественное обсуждение законопроект о дополнительных гарантиях для семей погибших бойцов из формирований ДНР и ЛНР, сотрудников организаций, содействующих Вооруженным силам, и военнослужащих специальных подразделений.

Проект предусматривает возможность совмещать пенсию по потере кормильца с другой пенсией для родителей погибших и для вдов, не вступивших в новый брак. Отдельные изменения касаются детей-инвалидов, инвалидов с детства I и II групп, а также участников специальных подразделений, получивших инвалидность во время выполнения задач в зоне СВО.