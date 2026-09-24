Минобороны раскрыло цели ударов по Одесской области

В течение дня российские вооруженные силы нанесли серию ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по объектам, задействованным в снабжении украинских войск. Об этом сообщается в официальной сводке.

По данным ведомства, целями атак стали логистические и складские терминалы, а также морские суда, перевозящие военные грузы для нужд ВСУ.

В Одесской области, в частности, были поражены:

логистический центр в Одессе, где хранились и распределялись военные поставки, поступающие с территории европейских государств;

склад беспилотных летательных аппаратов в населенном пункте Новые Беляры.

Кроме того, в море было поражено судно типа «сухогруз», следовавшее в порт Одесса с военным имуществом для украинской армии.