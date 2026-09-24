«Рязаньэнерго готовится к работе в режиме повышенной готовности

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» находится в режиме повышенной готовности из‑за ожидаемой непогоды. По данным Гидрометцентра, неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются в Рязанской области 24 и 25 сентября: ожидаются интенсивные осадки и порывы ветра до 18 м/с.

Для оперативного устранения возможных нарушений электроснабжения мобилизованы все необходимые ресурсы. К реагированию на последствия стихии готовы 40 бригад компании — в общей сложности 163 специалиста и 101 единица специальной техники.

Особое внимание уделяется объектам социальной и инфраструктурной значимости. На случай перебоев электроснабжения для них заранее подготовлены 18 резервных источников энергии — их совокупная мощность составляет порядка 1,46 МВт.

В «Рязаньэнерго» функционирует оперативный штаб. Ведётся постоянный обмен информацией с подразделениями МЧС, а также с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Специалисты непрерывно отслеживают изменения метеообстановки, чтобы своевременно принимать необходимые меры.