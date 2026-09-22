Вторая осенняя магнитная буря накроет Землю 24 сентября

Жителей планеты ожидает новое возмущение магнитосферы. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН), вторая за эту осень магнитная буря достигнет Земли 24 сентября.

Источником геомагнитных колебаний станет поток быстрого солнечного ветра, истекающий из крупной коронарной дыры на нашей звезде. Как пояснили специалисты, эта область выглядит как темная полоса, тянущаяся от южного полюса Солнца к экватору. Именно своим экваториальным краем она заденет орбиту Земли, что и спровоцирует магнитную бурю.

Несмотря на грядущее возмущение, ученые спешат успокоить: глобальное состояние Солнца и космическая погода в целом оцениваются как спокойные. Вспышечная активность в ближайшие дни останется на низком уровне. Хотя существует небольшая вероятность отрыва крупных протуберанцев, критических угроз для инфраструктуры или самочувствия людей это не несет.

Напомним, что первая осенняя магнитная буря произошла 8 сентября. Тогда специалисты охарактеризовали ее как слабую (первая категория по пятибалльной шкале), а стабилизация геомагнитной обстановки произошла в течение суток. Ожидается, что и нынешнее возмущение не будет носить затяжной или экстремальный характер.