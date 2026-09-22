Власть и политика

Касимовский округ показал рекордную явку на местных выборах

Анастасия Мериакри
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Избирательные комиссии Рязанской области официально завершили подсчет голосов и утвердили результаты голосования, прошедшего в регионе с 18 по 20 сентября 2026 года. В указанный период состоялись шесть избирательных кампаний различного уровня, по итогам которых были полностью укомплектованы органы местного самоуправления.

Самой представительной кампанией стали выборы депутатов Шиловской окружной Думы, где разыгрывалось сразу 28 депутатских мандатов. Активность граждан в районе оказалась высокой: явка избирателей составила 71,62%. По результатам распределения мест подавляющее большинство, а именно 27 мандатов (96%), досталось представителям партии «Единая Россия». Один мандат (4%) получила ЛДПР.

В областном центре прошли выборы депутата Рязанской городской Думы. При явке в 46,20% мандат получил Николай Липкин, набравший 42,95% голосов избирателей. Он представляет партию «Единая Россия».

Особо стоит отметить Касимовский муниципальный округ, где зафиксирована самая высокая явка среди всех дополнительных выборов в регионе — 73,56%. Здесь были избраны сразу два депутата: Антон Молостов (64,28% голосов) и Александр Подшивалкин, получивший поддержку 81,14% избирателей. Оба представляют партию «Единая Россия».

В Клепиковском муниципальном округе при явке 49,46% депутатом стала Алевтина Куликова с результатом 60,24%, представитель партии «Единая Россия».

В Рыбновском муниципальном округе, где активность составила 39,81%, победу одержала Ирина Суркова, получившая 49,60 процента голосов. Также представляющая партию «Единая Россия».

Завершает список Рязанский муниципальный округ: при явке 57,83% мандат получил представитель «Единая Россия» Александр Силкин, за которого проголосовали 61,24 процента жителей.

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