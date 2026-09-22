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Медицина

В Рязани спасли мужчину, получившего смертельные травмы из-за падения дерева

Анастасия Мериакри
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Врачи рязанской Больницы скорой медицинской помощи потребовалось более двух месяцев напряженной работы, чтобы вернуть к жизни пациента, получившего серьезные травмы при падении дерева.

Мужчина был доставлен в приемный покой БСМП в крайне тяжелом состоянии. Удар огромного дерева привел к множественным переломам ребер, раздроблению селезенки и левой почки, а также к обширным повреждениям органов брюшной полости, спровоцировавшим перитонит. К моменту поступления пациент потерял около четырех литров крови.

Времени на раздумья не было. Врачи экстренно провели спленэктомию и нефрэктомию, так как спасти поврежденные органы было невозможно. Параллельно хирурги ликвидировали перитонит и его причину — свищ толстой кишки, наложив временную стому. Для восполнения кровопотери пациенту начали масштабную гемотрансфузию.

Казалось, что состояние больного начало стабилизироваться, но вскоре возникла новая, смертельная угроза. У пациента сформировался высокий тонкокишечный свищ, из-за которого пищеварительные соки из желудка, печени и поджелудочной железы активно изливались в смежные полости, а не проходили по кишечнику. Такое состояние было абсолютно несовместимо с жизнью.

Главный врач БСМП, заслуженный врач РФ и хирург высшей категории Сергей Тарасенко пояснил сложность ситуации: в условиях недавно перенесенного перитонита выполнить стандартную реконструктивную операцию и просто закрыть свищ было категорически нельзя.

Медицинский консилиум принял решение «отключить» проблемный участок из системы пищеварения. В ходе сложнейшей операции была произведена резекция начального участка двенадцатиперстной и тощей кишки с наложением анастомоза. Фактически хирурги соединили эти отделы напрямую, создав новый путь для пищеварения. Именно это решение позволило спасти жизнь пациенту.

Сегодня мужчина выписан из стационара и проходит курс реабилитации. Он чувствует себя нормально и недавно приезжал в больницу на контрольный осмотр. В будущем ему предстоит еще одна плановая операция по закрытию стомы толстой кишки.

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