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Экономика и бизнес

ЦБ планирует обязать банки учитывать долги по ЖКХ и алиментам при оценке кредитоспособности

Анастасия Мериакри
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Банк России намерен усовершенствовать систему оценки финансового состояния заемщиков. Согласно проекту документа «Основные направления развития финансового рынка» на 2027–2029 годы, регулятор планирует обязать кредитные организации учитывать долги граждан по жилищно-коммунальным услугам, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН), пишет РИА Новости.

В настоящее время банки оценивают ПДН в основном на основе данных о действующих кредитах и займах, отраженных в Бюро кредитных историй (БКИ). Однако, как отмечает регулятор, эта картина часто бывает неполной.

Чтобы повысить качество оценки рисков, ЦБ предлагает расширить перечень данных, передаваемых в БКИ. В кредитную историю будут включаться сведения о задолженностях физических лиц имущественного характера, в отношении которых судебные приставы уже открыли исполнительное производство. Кредиторы будут обязаны учитывать эти данные при принятии решения о выдаче нового займа.

В перечень новых учитываемых обязательств войдут: задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, долги за услуги связи, неуплаченные алименты, ежемесячные платежи по договорам рассрочки на приобретение недвижимости, заключенным напрямую с застройщиками.

Внедрение данной меры позволит банкам более точно оценивать реальные финансовые возможности граждан и снизит риски выдачи кредитов людям, которые уже имеют скрытые финансовые проблемы. Для самих россиян это означает, что наличие неоплаченных счетов или алиментных долгов, дошедших до стадии исполнительного производства, может стать основанием для отказа в получении нового кредита или ипотеки.

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