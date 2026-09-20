Уничтожение и возмездие: эксперты рассказали о «сверхтяжелом» ответе после атаки дронов на Москву

Ответ на массированную атаку беспилотников на Москву и Московскую область последует, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Депутат рассказал об этом в беседе с «Лентой.ру».

«Естественно, ответ будет. Удар возмездия будет», — сказал Колесник.

По словам парламентария, граждане России могут ответить на происходящее участием в выборах. Военные, считает депутат, будут действовать своим способом.

«Военные же не постоят за ответом. Удар будет сверхтяжелый», — заявил Колесник.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин призвал наносить удары по инфраструктуре Украины, которую используют в интересах Вооруженных сил Украины.

«Нужно не просто наносить поражение, а уничтожать», — заявил Дандыкин. По его словам, речь идет об объектах, связанных с логистикой ВСУ.

Эксперт считает, что массированная атака беспилотников могла быть связана с попыткой Киева сорвать выборы в России. При этом он отдельно отметил необходимость воздействия на украинскую логистику.

«Поэтому нужно уничтожать [логистику ВСУ]», — заключил Дандыкин.

Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы страны нанесли массированные комбинированные удары по логистическим центрам ВСУ, ключевым узлам снабжения, портовой инфраструктуре.