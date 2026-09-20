Генерал рассказал, откуда дроны ВСУ атаковали Подмосковье

Украинские военные могли запустить беспилотники, пытавшиеся атаковать Подмосковье в ночь на воскресенье, в трех регионах, рассказал в беседе с «АиФ» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Это Сумская, Харьковская, Днепропетровская области, то есть сопредельные с Россией регионы», — отметил он.

Собеседник издания обратил внимание, что российские военные прилагают большие усилия для создания буферной зоны безопасности, чтобы уменьшить число налетов БПЛА.

«Судя по дальности действия тех дронов, которые запускаются тысячами, а долетают до заданной цели десятки, этот буфер будет постоянно увеличиваться», — подчеркнул Липовой.

Он добавил, что благодаря грамотным действиям сил ПВО ущерб от сегодняшнего удалось минимизировать.

Утром губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на регион. Ее жертвами стали три мирных жителя в Софьино и Орехово-Зуеве. Также пострадали более двадцати человек, включая нескольких детей.

Кроме того, повреждения получили жилые дома в Раменском, Софьино, Орехово-Зуеве, Котельниках, Истре, Коломне, Егорьевске, Ленинском и Лыткарино.