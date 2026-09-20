скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Новости России

На Урале мужчину насмерть раздавил собственный квадроцикл

Никита Рязанцев
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В поселке Совхозный в Свердловской области водителя насмерть раздавил собственный квадроцикл, пишет E1.RU.

Авария произошла ночью 19 сентября возле дома на Первомайской, 9. По предварительной версии, 40-летний мужчина ехал на вездеходе «CFMOTO X5», но потерял контроль. В итоге транспортное средство выехало с дороги и опрокинулось.

«Мужчину буквально раздавило собственным квадроциклом», — говорится в статье.

Пострадавший погиб до приезда бригады скорой помощи. Позднее выяснилось, что он приехал из Екатеринбурга в гости к родителям. Затем он выехал из дома, чтобы навестить друзей.

По данным издания, на счету водителя 62 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Его опыт вождения составлял 21 год.

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