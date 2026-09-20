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Новости России

Ночная атака ВСУ на Подмосковье унесла две жизни

Никита Рязанцев
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Ночью Московская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ, по последним данным, погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В Софьино дрон попал в трехэтажный дом на улице Новой, повреждения получили шесть квартир.

«К сожалению, погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали, среди них двое детей», — написал Воробьев на платформе «Макс».

Раненных госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь. Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе — пожилой мужчина был в частном доме, который загорелся и оказался разрушен в результате удара. Также один человек пострадал в Ленинском округе.

Воробьев также рассказал, что в Раменском округе на Северном шоссе загорелась кровля 21-этажного дома. Из здания эвакировали 400 человек. Повреждения получили 20 автомобилей.

Кроме того, последствия атаки зафиксировали в Коломне, Котельниках, Егорьевске, Люберцах и Лыткарино. Всего за ночь силы ПВО и РЭБ сбили 249 беспилотников в регионе.

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