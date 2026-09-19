Девушка, попавшая в ДТП на Bentley, села за руль сразу после прилета с отдыха

Водитель Bentley Кристина Борисова, которая была за рулем в момент столкновения с мотоциклом на улице Большие Каменщики в центре Москвы, села за руль сразу после возращения с отдыха в Турции, пишет «МК».

Резонансная авария произошла вечером 17 сентября. Автомобиль девушки начал поворачивать в переулок, после чего в него влетел следовавший во встречном направлении байк BMW, водитель которого умер на месте от полученных травм.

«Кристина села за руль фактически в первый раз после возвращения из-за границы — она отдыхала в Турции», — говорится в публикации.

По данным издания, Bentley записан на ее мать. На автомобиле «висят» несколько штрафов и ДТП.

Сама девушка считает, что мотоциклист видел ее маневр и мог объехать препятствие. Она возвращалась домой с йоги. Водитель пояснила, что начала поворот в непосредственной близости от прерывистой линии разметки. В субботу Таганский районный суд взял ее под стражу на два месяца.