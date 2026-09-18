ВСУ сменили тактику ударов дронами по территории России 

Эксперты обращают внимание на изменение тактики атак ВСУ по территории России. По данным канала «Архангел спецназа», противник начал запускать беспилотники группами и поочерёдно, как это уже происходило летом. Сначала в небо поднимают дроны без боевой части, чтобы ослабить работу ПВО и выявить места расположения мобильных огневых групп. После этого следует удар уже боевыми аппаратами.

Авторы канала также отмечают, что последние две недели украинские формирования действовали с пониженной интенсивностью. Резкий рост числа атак они связывают с началом выборов в Госдуму.

Украинские формирования вторую ночь подряд проводят массированные атаки беспилотников на Россию. Только над Москвой и областью за сутки уничтожили не менее 350 БПЛА, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, несколько десятков дронов сбили уже на подлёте к городу. Атака на Москву и область продолжалась практически непрерывно на протяжении суток.

Одновременно с этим в ночь на 18 сентября новый удар беспилотников пришёлся на Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и ещё пятью районами силы ПВО сбили более 50 дронов.

Также дроны ВСУ уничтожены в Рязанской области.