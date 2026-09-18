Будущая зима не обязательно станет решающей для конфликта на Украине, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, говорить о скором переломе пока преждевременно, поскольку украинские войска продолжают сопротивление.

Колесник отметил, что действия российской армии приближают завершение специальной военной операции. При этом, по его словам, Киев сохраняет возможности для продолжения боевых действий благодаря поддержке западных стран.

«Наши войска уже практически разрушили логистическую инфраструктуру, морскую почти уничтожили, начинаем работать по сухопутной. Это приводит к отсутствию у Украины снарядов и вооружения», — сказал депутат в комментарии «Ленте.ру».

По словам Колесника, серьезные проблемы создают повреждения критической инфраструктуры и транспортной системы. Удары по тепловозам и контроль основных дорог, ведущих к линии фронта, осложняют снабжение украинских подразделений.

Депутат считает, что при этом одних военных успехов для окончательного завершения конфликта недостаточно. По его словам, победа наступает тогда, когда у противника исчезает готовность продолжать сопротивление и начинается массовая сдача в плен.

Колесник добавил, что западные страны намерены наращивать поддержку Украины. В этих условиях, по его оценке, России потребуется сосредоточить ресурсы для продолжения боевых действий.