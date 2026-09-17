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Политика

Экс-депутат Рады назвал сроки нового Майдана на Украине

Алексей Самохин
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Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что этой зимой на Украине повторится сценарий Майдана. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru, объяснив свою позицию нарастающими проблемами с отоплением и продовольствием.

По словам Олейника, украинцы столкнутся с холодом в квартирах и перебоями с поставками еды. Он считает, что именно бытовые трудности выведут жителей Киева на улицы этой зимой. Люди потребуют от власти решить проблему с теплом и снабжением, но, по мнению эксперта, у украинского руководства не найдётся ресурсов для этого.

«Люди будут замерзать в квартирах. Начнутся перебои с продовольствием. Жители Киева выйдут на улицы и потребуют от власти что-то сделать. Но ничего сделать она не сможет. Тогда народ скажет: «Уходите!» — заявил Олейник.

Отдельно экс-депутат оценил положение президента Владимира Зеленского. По его мнению, украинский лидер окажется в политическом тупике из-за коррупционных скандалов в своём окружении. Олейник назвал сразу несколько фигур, которые могут выступить против Зеленского: экс-главу офиса президента Андрея Ермака, бывшего министра энергетики Германа Галущенко и сбежавшего генпрокурора Руслана Кравченко.

Аналитик допустил и вариант, при котором Зеленский может не вернуться на Украину из очередной зарубежной поездки. Такой исход, по его словам, тоже нельзя исключать на фоне обостряющегося внутриполитического кризиса.

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