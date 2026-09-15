Атакованы порт и железная дорога. Что известно о ночных ударах ВС РФ по Украине

Российские войска нанесли ночью групповые удары беспилотниками по логистическим центрам, портам и морским судам на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, в Одесской области поражен логистический центр в населенном пункте Великая Балка. Военные утверждают, что через этот объект шло хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из-за границы.

В порту «Черноморск» удары нанесены по сухогрузу и парому типа «РО-РО». Оба судна, как утверждает ведомство, доставили грузы для обеспечения ВСУ.

Отдельно военное ведомство сообщило об ударах по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. Эти пути используются для переброски военных грузов из стран Европы.