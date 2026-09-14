Захар Прилепин, фото: 7инфо
Политика

Прилепин объяснил, почему Польша «лаять» на Россию

Алексей Самохин
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Писатель Захар Прилепин заявил «Газете.Ru», что резкие антироссийские высказывания премьера Польши Дональда Туска, главы МИД Радослава Сикорского и других европейских политиков связаны с падением их рейтингов. По словам писателя, таким способом лидеры пытаются удержать статус и образ сильных политиков.

Прилепин назвал две причины происходящего. Первая — европейские лидеры понимают, что Россия не планирует нападать ни на кого, хотя сам он считает, что политикам стоило бы относиться к этой угрозе серьезнее. Вторая причина — низкие рейтинги политиков внутри собственных стран.

«Рейтинг практически всех европейских лидеров — комический. Их не уважают собственные народы. Их презирают собственные народы», — сказал Прилепин. Он добавил, что жители европейских стран считают своих руководителей ставленниками Вашингтона и слугами крупного капитала, поэтому легитимность таких лидеров, по его мнению, невелика.

Свою мысль о поведении западных политиков писатель проиллюстрировал сравнением с мелкими собаками.

«Любая мелкая собака, если она спрятана за забором, бьется в падучей, захлебываясь собственным мужеством. Но попробуйте открыть ей дверь — вы ее не найдете», — сказал он.

Прилепин напомнил, что Польша четыре раза переживала разделы страны, и вины России в этом не было. При этом он отметил, что часть поляков втайне вспоминает пребывание страны в составе Варшавского блока как лучшее время для государства. «Не могу пообещать, что русские придут. Нет, не придут. История, впрочем, не заканчивается никогда», — подытожил писатель.

Заявления Прилепина прозвучали вскоре после интервью Сикорского каналу CNN. Глава польского МИД сказал, что его страна смогла бы довольно быстро победить в случае гипотетического нападения России, и назвал это одной из причин, почему Варшава не опасается эскалации.

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