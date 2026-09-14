Магомед Муртазаалиев, фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

«Идеальное ограбление»: ТНТ раскрыл первых участников реалити

Алексей Самохин
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Телеканал ТНТ объявил первых участников нового реалити-шоу «Идеальное ограбление» (16+). Комики Магомед Муртазаалиев и Артём Муратов попробуют обмануть соперников, решить головоломки и разработать собственный план идеального ограбления.

Премьера проекта запланирована на осень. Восемь участников окажутся в умном доме, где им предстоит выполнять задания, заключать союзы и искать крупную сумму денег.

Главная задача игроков — добраться до финала и воплотить в жизнь безупречный план ограбления. При этом доверять другим участникам будет опасно: в проекте появятся тайные договорённости, коалиции, подставы и двойная игра.

Магомед Муртазаалиев уже имеет опыт участия в реалити-шоу. Ранее комик победил в проекте «Выжить в Стамбуле», обойдя всех соперников. Теперь он решил попробовать себя в другой игровой стратегии.

Магомед Муртазаалиев, фото: ТНТ

«Формат “Идеального ограбления” сразу показался мне интересным, потому что я обожаю шпионские фильмы. Опыт коалиций, договорённостей и провокаций у меня имеется, так что шансы на победу очень хорошие. В общем-то, я за ней и иду», — рассказал Муртазаалиев.

Для Артёма Муратова участие в проекте станет первым опытом реалити-шоу на ТНТ. Комик, известный по «Студии СОЮЗ», признался, что его заинтересовала возможность оказаться в закрытом пространстве с другими участниками и попытаться просчитать их действия.

Артём Муратов, фото: ТНТ

«В “Идеальном ограблении” меня особенно привлекла сама идея — оказаться в закрытом пространстве с большим количеством интересных, ярких людей и попытаться их обмануть, просчитать их действия и при этом самому не попасться», — отметил Муратов.

По словам комика, у него есть и дополнительное преимущество. Другие участники пока практически ничего не знают о его поведении в стрессовых ситуациях и игровой стратегии.

Всего в реалити будут участвовать восемь звёзд ТНТ. Остальные имена телеканал объявит позднее.

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