Пулеметы, гранатометы и взрывчатка: МВД раскрыло детали операции в 40 регионах

МВД и ФСБ задержали 111 человек в более чем 40 регионах России по подозрению в незаконном обороте и изготовлении оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, фигурантов подозревают в незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также в изготовлении оружия. Оперативники при поддержке Росгвардии пресекли работу 37 подпольных мастерских.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили 297 единиц огнестрельного оружия. Среди них шесть пулеметов, 11 гранатометов, 74 автомата, штурмовая винтовка, четыре пистолета-пулемета, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 77 пистолетов и револьверов.

Кроме оружия, у подозреваемых изъяли около 92 тысяч патронов различного калибра, 223 гранаты и 82,5 килограмма взрывчатых веществ.

В подпольных мастерских занимались изготовлением и модернизацией оружия, переделывали охолощенные и сигнальные образцы в боевые. Там же производили боеприпасы для последующей продажи.

Изъятые предметы направили на экспертизу в экспертно-криминалистические центры региональных подразделений МВД. После исследований правоохранители примут решения о возбуждении уголовных дел по статьям 222, 222.1 и 223 УК РФ.

Задержания прошли одновременно в более чем 40 регионах страны. В операции участвовали сотрудники МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии.